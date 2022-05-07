ملف الصباح
المغـرب نهـج النديـة
الباحث البجوقي قال إن انتصاراته الدبلوماسية أهلته ليصبح قوة إقليمية صاعدة من موقعه باحثا حقوقيا متتبعا للعلاقات المغربية الإسبانية، وانطلاقا من إقامته بالضفة الأخرى من المتوسط واطلاعه الدائم على مجريات السياسة بهذا البلد الإيبيري، يرى عبد الحميد البجوقي أن العلاقات المغربية الإسبانية تميزت تاريخيا، ومنذ نهاية القرن الماضي وما مضىأكمل القراءة »
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