حوادث
حريق يلتهم معرضا للسيارات بطنجة
تدخلت فرق الوقاية المدنية بطنجة لإخماد حريق مهول نشب، الأربعاء الماضي، داخل معرض للسيارات تقيمه إحدى الماركات العالمية بوسط عاصمة البوغاز، وتسبب في خسائر مادية جسيمة دون أن يسجل أي إصابات أو ضحايا بشرية. وعلم لدى القيادة الجهوية للوقاية المدنية بالجهة الشمالية، أن مركز الاتصال الخاص بالتبليغ عن وقوع الحوادثأكمل القراءة »
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