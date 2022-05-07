مجتمع
“سيتي باص” تفرق أغلبية جماعة فاس
اهتز الائتلاف السياسي المسير لجماعة فاس ومقاطعاتها الست، لاستمرار تدبير شركة سيتي باص للنقل الحضري بالمدينة، بعد اهتزازه الأولي باعتقال البرلماني التجمعي الفايق وانتصاب محام استقلالي عضو بمقاطعة نيابة عن جمعية حقوقية انتصبت طرفا مدنيا في ملفه الرائج أمام قسم جرائم الأموال. واستنفر ملف الشركة ومقترح وزارة الداخلية لوقف شدأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا