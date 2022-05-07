مجتمع
وكالة التثليج في خبر كان
ألغت جماعة البيضاء، أول أمس (الخميس)، مقررا اتخذه عبد العزيز عماري، العمدة السابق في دورة يوليوز 2021، يقضي بدمج الوكالة المستقلة للتثليج مع سوق الجملة للخضر والفواكه وانتداب شركة التنمية المحلية لتدبير هذا المرفق. وقررت الجماعة إنهاء مهام الوكالة، مع انتداب شركة “البيضاء للخدمات” بتسيير مستودعات التبريد دون الحاجة إلىأكمل القراءة »
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