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مجتمع

فوضى “أفغانستان” في قلب البيضاء

منذ 3 دقائق
الباعة الجائلون يستأسدون بمنطقة الحي الحسني والسلطات تتفرج إذا كنت من عشاق السفر إلى الدول النامية، فلا تفكر في زيارة أفغانستان، إذ يكفي زيارة شارع يحمل اسم الدولة نفسها في الحي الحسني بالبيضاء، لتكتشف أوجه التشابه الكثيرة، التي تغنيك عن صرف مبالغ مالية في النقل والمبيت. يحمل الشارع اسم “أفغانستان”،أكمل القراءة »


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