افتتاحية
فوق المحاسبة
البيضاء مدينة فقيرة في الأوراق، لكن تستطيع، في الواقع، أن تهدر ملايير الدراهم سنويا على مشاريع وبرامج ومخططات تدبرها شركات للتنمية المحلية خارج كل أشكال المراقبة. ففي مفارقة أقرب إلى الخيال، تتكبد المجالس الترابية المنتخبة بالعاصمة الاقتصادية عناء خرافيا في البحث عن مداخيل وموارد جديدة وإغراق ميزانياتها بالقروض الداخلية والخارجية،أكمل القراءة »
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