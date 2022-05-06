خاص
بوشعيـب البيضـاوي… سلطـان العيطـة
الفنان الذي مزج الغناء بالتمثيل وترك إرثا خالدا رغم رحيله مبكرا كان مروره بالمشهد الفني قصيرا، إذ رحل وعمره لا يتجاوز السابعة والثلاثين، كانت كافية بالنسبة إليه ليرصع اسمه في سجل الفنانين الاستثنائيين، الذين طبعوا بأسلوبهم وأدائهم الغناء الشعبي المغربي، لدرجة أن أجيالا من ممتهني غناء العيطة تأثروا بطريقة غنائهأكمل القراءة »
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