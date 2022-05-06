حوادث
اعتقال دركيين تبادلا الضرب والجرح
كانا في مهام مهنية والنيابة العامة أودعتهما جناح الجيش بالعرجات بسبب خطورة الأفعال أمرت النيابة العامة لدى المحكمة العسكرية بالرباط، نهاية الأسبوع الماضي، بإيداع دركيين رهن الاعتقال الاحتياطي بالجناح العسكري لسجن العرجات 1 بسلا، بعدما تبادلا الضرب والجرح أثناء سيران عملهما بالمركز الترابي ببودنيب التابع للقيادة الجهوية للدرك الملكي للرشيدية.أكمل القراءة »
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