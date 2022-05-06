حوادث
“السورسي” لمدير موقع بفاس
حكمت ابتدائية فاس، على مدير موقع إلكتروني محلي، بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وألفي درهم غرامة نافذة لأجل “القذف والسب ونشر أخبار زائفة وكاذبة بالجريدة الإلكترونية”، بموجب قرار صدر بعد أكثر من 3 سنوات على تقديم رئيس جماعة قروية شكاية مباشرة ضده. وقضت هيأة الحكم في الدعوى المدنية التابعة، بأداءأكمل القراءة »
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