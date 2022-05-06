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حوادث

عصابة تجهز على كفيف بالبيضاء

منذ 3 دقائق
عاش سكان حي مولاي رشيد بالبيضاء، تحت تأثير الصدمة، إثر وقوع جريمة قتل بشعة، أول أمس (الأربعاء)، ذهب ضحيتها شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة يعاني فقدان البصر. وحسب مصادر «الصباح»، فإن جانحين اعترضوا سبيل الضحية المتزوج، غير آبهين لإعاقته وظروفه الصحية بعدما قرروا السطو على ما بحوزته من أموال جمعهاأكمل القراءة »


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