مجتمع
ركود بالمحطة الطرقية بالناظور
تشهد المحطة الطرقية بالناظور، تراجعا كبيرا في عدد المسافرين، عكس السنوات الماضية، ما جعل عمالها ومستخدميها يعبرون عن استيائهم، جراء تردي الأوضاع بها. وأكدت مصادر مطلعة، أن محطة المسافرين بالناظور لم يسبق لها أن شهدت مثل هذه الظروف والأوضاع، بسبب الركود الذي تعرفه على مستوى انخفاض عدد المسافرين، وتراجع الحركةأكمل القراءة »
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