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مجتمع

احتفالية للتسامح بإيطاليا

منذ 10 دقائق
نظم الفضاء المغربي الإيطالي للتضامن بتنسيق مع المرصد المغربي لنبذ الإرهاب والتطرف وبلدية ميلانو، أخيرا، خيمة رمضانية للإفطار الجماعي مفتوحة لكل الأعراق والأديان. وعرف الاحتفال الذي حضره عدد كبير من فاعلين جمعويين وسياسيين ونقابيين خلال الفترة الصباحية أنشطة تربوية وترفيهية متنوعة للأطفال صدحت بها خيمة مغربية عصرية من أجل تقريبأكمل القراءة »


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منذ 10 دقائق
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