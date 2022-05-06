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حوادث

“ليفرور” يسقط مزوري الأورو

منذ 9 دقائق
اعتقال قاصرين بمراكش أحدهما فرنسي روجا أوراقا من فئة 50 أورو اعتقلت مصالح الأمن الوطني بمراكش، قبيل العيد، متهمين قاصرين، يشتبه في محاولة إغراقهما المدينة الحمراء بأوراق مالية مزورة من عملة الأورو، بعد ضبطهما متلبسين بشقة مفروشة معدة للكراء. وأوضحت مصادر “الصباح” أن المشكوك فيهما أخضعا للمراقبة القضائية قبل إحالتهماأكمل القراءة »


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منذ 9 دقائق
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