حوادث
تفكيك شبكة “السماوي” بسطات
واصلت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن سطات، الاثنين الماضي، تحرياتها ومسطرة الاستماع إلى عناصر عصابة مختصة في النصب والاحتيال، وكان من بين ضحاياها أستاذة تقطن بعاصمة الشاوية. واستنادا إلى معطيات حصلت عليها “الصباح”، فإن العصابة تتكون من عدة أفراد، من بينهم زوجان، جرى اعتقالهما رفقة شريكين لهما نهاية الأسبوع، منأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا