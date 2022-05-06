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حوادث

تفكيك شبكة “السماوي” بسطات

منذ 7 دقائق
واصلت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن سطات، الاثنين الماضي، تحرياتها ومسطرة الاستماع إلى عناصر عصابة مختصة في النصب والاحتيال، وكان من بين ضحاياها أستاذة تقطن بعاصمة الشاوية. واستنادا إلى معطيات حصلت عليها “الصباح”، فإن العصابة تتكون من عدة أفراد، من بينهم زوجان، جرى اعتقالهما رفقة شريكين لهما نهاية الأسبوع، منأكمل القراءة »


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