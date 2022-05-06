حوادث
اعتقال سارقي الرمال بالبئر الجديد
أوقفت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي للبئر الجديد التابعة للقيادة الجهوية للجديدة، ثلاثة أشخاص في حالة تلبس وهم يشتغلون بمقلع سري داخل نفوذ تراب جماعة المهارزة الساحل إقليم الجديدة، دون الحصول على ترخيص من السلطات المختصة. وكشفت مصادر «الصباح»، أن افتضاح الأنشطة الإجرامية للموقوفين، تم إثر إيقافهم متلبسين من قبلأكمل القراءة »
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