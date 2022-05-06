حوادث
الحبس لشرطي سابق بمكناس
قضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمكناس، أخيرا، بثمانية أشهر حبسا نافذا، في حق شرطي سابق و”يوتوبر» مثير للجدل (ه. م) بثمانية أشهر حبسا نافذا وأداء غرامة مالية قدرها 2000 درهم، فيما قضت المحكمة ذاتها على رفيقه «اليوتوبر» (نزار. س) بما قضى من فترة الاعتقال الاحتياطي بسجن تولال مدتها 3 أشهر. وأدانتأكمل القراءة »
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