الأولى
التنصت فضح شبكة التازي
التقاط مكالمات بين المتورطين استغرق 75 يوما ونفخ متعمد في فواتير التطبيب أفادت مصادر متطابقة أن متابعة المتهمين في شبكة التازي، طبيب التجميل، استبقتها مجموعة من الأبحاث السرية والتتبع، سيما التنصت على المكالمات الواردة أو الصادرة من هواتف المصحة والمتورطين، والتي أدت مضامينها إلى تحديد دائرة المشتبه فيهم الرئيسيين وطريقةأكمل القراءة »
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