حوادث
الاطاحة بعصابة التوظيف الوهمي
تمكنت مصالح الدرك الملكي بخنيفرة، أخيرا، في إطار ما أصبح يعرف بـ» عصابة التوظيف الوهمي” التي وصل عدد ضحاياها لما يزيد عن ستين ضحية، من اعتقال المتهم الرابع، وهو شخص متقاعد من القوات المسلحة الملكية مقيم بسلا. وسبق لهذه العصابة أن نصبت على أزيد من ستين شخصا أغلبهم من بلدةأكمل القراءة »
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