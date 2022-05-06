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حوادث

مهاجر يقتل زوجته بإسبانيا

منذ 4 دقائق
PONTEVEDRA, SPAIN - SEPTEMBER 16: (EDITOR’S NOTE: Part of this image has been pixellated to obscure the identity of the officers) Officers are seen analysing the evidences in the crime scene of a triple murder in the area of Valga on September 16, 2019 in Potevedra, Spain. José Luis Abet confessed to killing his former wife, 38 years old, his former mother-in-law, 59 years old, and his former sister-in-law, 27 years old, in presence of his seven and four years old children. (Photo by Álvaro Ballesteros/Europa Press via Getty Images)
مريض بالسرطان وجه طعنات قاتلة للضحية أمام أطفالها يوم العيد وضع زوج مغربي حدا لحياة زوجته، في الساعات الأولى من يوم عيد الفطر، الاثنين الماضي، إذ وجه لها طعنات قاتلة، أمام ثلاثة من أطفالها، الذين لا يتجاوز عمر أكبرهم 5 سنوات، في مشهد اهتزت له إسبانيا، إذ دخلت على خطأكمل القراءة »


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