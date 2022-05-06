حوادث
مهاجر يقتل زوجته بإسبانيا
مريض بالسرطان وجه طعنات قاتلة للضحية أمام أطفالها يوم العيد وضع زوج مغربي حدا لحياة زوجته، في الساعات الأولى من يوم عيد الفطر، الاثنين الماضي، إذ وجه لها طعنات قاتلة، أمام ثلاثة من أطفالها، الذين لا يتجاوز عمر أكبرهم 5 سنوات، في مشهد اهتزت له إسبانيا، إذ دخلت على خطأكمل القراءة »
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