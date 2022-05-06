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قتل ضابط شرطة حاول فض نزاع
اهتزت إنزكان، مساء أول أمس (الأربعاء)، على وقع جريمة قتل بشعة، أودت بحياة ضابط شرطة بعدما تلقى طعنة قاتلة في عنقه سببت له جرحا غائرا، عجل بإزهاق روحه. وحسب مصادر “الصباح”، فإن الهالك، البالغ من العمر 26 سنة، حديث التخرج، ويعمل ضابط شرطة بولاية أمن مراكش، اختار قضاء عطلة عيدأكمل القراءة »
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