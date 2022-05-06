حوادث
سجن الجديدة يكرس ثقافة الاعتراف
توج الموظفين المتميزين لمناسبة الاحتفاء بالذكرى 14 لتأسيس المندوبية العامة لإدارة السجون احتضن السجن المحلي سيدي موسى بالجديدة، صباح الجمعة الأخير، حفل تخليد الذكرى 14 لتأسيس المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بحضور باشا المدينة وشخصيات قضائية وأمنية وممثلين عن السلطة المحلية وبعض المصالح الخارجية وفعاليات مدنية. وشكلت هذه المناسبةأكمل القراءة »
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