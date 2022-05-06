fbpx
حوادث

سجن الجديدة يكرس ثقافة الاعتراف

منذ 3 دقائق
توج الموظفين المتميزين لمناسبة الاحتفاء بالذكرى 14 لتأسيس المندوبية العامة لإدارة السجون احتضن السجن المحلي سيدي موسى بالجديدة، صباح الجمعة الأخير، حفل تخليد الذكرى 14 لتأسيس المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بحضور باشا المدينة وشخصيات قضائية وأمنية وممثلين عن السلطة المحلية وبعض المصالح الخارجية وفعاليات مدنية. وشكلت هذه المناسبةأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 3 دقائق
زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة