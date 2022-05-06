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سرقة معدات مستشفى بقيمة 200 مليون

منذ دقيقتين
حلت مصالح الأمن التابعة لولاية الأمن بوجدة، قبل يومين، لغز سرقة معدات وتجهيزات طبية من قسم الولادة بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس، بعد تحديدها في زمن قياسي هوية المشتبه فيه الرئيسي في الجريمة الموصوفة بجناية، المرتكبة داخل مؤسسة عمومية. وأفادت مصادر متطابقة أن اختفاء المعدات والتجهيزات من قسم الولادة اكتشفأكمل القراءة »


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منذ دقيقتين
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