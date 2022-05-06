الأولى
تحت الدف
«القطاع الصحي مريض، والإصلاح ضروري، والوزارة تشتغل بجد لحل المشاكل القائمة»، جملة رددها عشرات الوزراء على مدى عقود دون جدوى، منهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، دون أن تتبدل المنظومة الصحية نحو الأحسن. الخلل يكمن في فهم الوزراء والأحزاب للقطاع، إذ يعتبرونه قطاعا اجتماعيا، وهو في حقيقة الأمر قطاعأكمل القراءة »
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