الأولى
لا مضاجعة للزوجة بالغصب
حكم قضائي رفض تمكين زوج من معاشرة زوجته إلا برضاها رفض حكم قضائي تمكين زوج من الدخول بزوجته بالقوة، في اجتهاد يؤسس لمفهوم أن المعاشرة الزوجية تنفذ بشكل رضائي، لا بشكل قضائي، وردا على أحكام سابقة كانت تقول بغير ذلك. وذكر الحكم الصادر عن قسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية بالرباط،أكمل القراءة »
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