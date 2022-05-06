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لا مضاجعة للزوجة بالغصب

منذ 19 دقيقة
حكم قضائي رفض تمكين زوج من معاشرة زوجته إلا برضاها رفض حكم قضائي تمكين زوج من الدخول بزوجته بالقوة، في اجتهاد يؤسس لمفهوم أن المعاشرة الزوجية تنفذ بشكل رضائي، لا بشكل قضائي، وردا على أحكام سابقة كانت تقول بغير ذلك. وذكر الحكم الصادر عن قسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية بالرباط،أكمل القراءة »


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منذ 19 دقيقة
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