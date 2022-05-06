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حوادث

حوادث أسطول نقل العمال مستمرة بطنجة

منذ 14 دقيقة
استقبل قسم المستعجلات بالمستشفى الجهوي محمد الخامس بطنجة، أخيرا، 15 جريحا أصيبوا في حادثة سير مروعة وقعت بين شاحنة من الحجم الكبير (رموك) وسيارة لنقل العمال تابعة لإحدى الشركات المحلية، نتيجة السرعة المفرطة والتهور في السياقة داخل المدار الحضري. وأفادت مصادر أمنية أن الحادث، نتيجة اصطدام قوي بين شاحنة كبيرةأكمل القراءة »


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منذ 14 دقيقة
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