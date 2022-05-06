مجتمع
خطة للتصدي للذبيحة السرية ببني ملال
وحدة عصرية على مساحة 13 هكتارا لإنتاج لحوم بطرق صحية ومهنيون يطالبون بالمزيد لم يكن إنشاء مشروع وحدة صناعة اللحوم الحمراء، التي تمتد على مساحة 13 هكتارا، فكرة عابرة تستهدف ربح المال فقط في غياب تخطيط مسبق، يستحضر الإمكانيات الطبيعية للمنطقة التي تنتج اللحوم الحمراء بكميات كبيرة لوجود مواد العلفأكمل القراءة »
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