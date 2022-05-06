الصباح الفني
عكرود و”البروباغندا”
عبرت الممثلة والمخرجة سناء عكرود عن استيائها من الترويج لعدد من الكذبات من قبل عدة مصادر، ما يجعل الشخص يصدقها في النهاية في إطار ما يعرف ب”البروباغندا”. وقالت سناء عكرود على حسابها الرسمي على “إنستغرام” حول الموضوع ذاته إن “تكرار سماعك وقراءتك للكذبة من عدة مصادر في الوقت نفسه وبشكلأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا