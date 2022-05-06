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اذاعة وتلفزيون

جدل الموسيقى الأندلسية على “الثقافية”

منذ 9 دقائق
نقاش حول مستواها بين الأمس واليوم ضمن برنامج “يا موجة غني” اختار برنامج “يا موجة غني” على قناة “الثقافية” من إعداد وتقديم دلال الصديقي أن يسلط الضوء على الجدل الذي أثارته الموسيقى الأندلسية، إذ تتضارب الآراء حاليا بين الدارسين والمهتمين حول مستوى جودتها بين الماضي والحاضر. ويخصص البرنامج ذو الطابعأكمل القراءة »


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منذ 9 دقائق
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