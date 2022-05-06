الرياضة
غرامة مخففة للجامعة
اضطر الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» إلى معاقبة الجامعة والاتحاد الكونغولي لكرة القدم، على خلفية ما بدر من جمهور منتخبيهما خلال الدور الفاصل، المؤهل إلى نهائيات كأس العالم، التي تحتضنها قطر في الفترة المتراوحة ما بين 21 نونبر و18 دجنبر المقبلين. وقرر «فيفا» تغريم الجامعة الملكية لكرة القدم 30 ألفأكمل القراءة »
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