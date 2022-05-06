الصباح الفني
الدوزي يطلق “مستحيل”
أعلن المغني عبد الحفيظ الدوزي، قرب إطلاق أغنية جديدة بعنوان “مستحيل”، في جميع منصات العرض والاستماع، دون تحديد موعد الإصدار. وشارك الدوزي سلسلة من المنشورات على صفحته الرسمية على “أنستغرام” مع جمهوره، حيث سوق لعمله الموسيقي المقبل، مشيرا إلى أن العمل الذي سيصدر قريبا سيكون بعنوان “مستحيل”. ويذكر أن آخرأكمل القراءة »
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