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أســــــرة

رقــــــــم: 60 دقيقة

منذ 8 دقائق
تعتمد أولى طرق نحت الجسم بدون جراحة على التبريد، ويتم فيها تجميد الخلايا الدهنية، بحيث تصل إلى 11 درجة سالبة، بما يسمح بتفجير الخلايا الدهنية، وبعدها يتم تطبيق جهاز آلي على المنطقة المرغوبة، والذي يقوم بشفط الدهون، ويتم اللجوء إلى التبريد في مناطق الذراعين والفخذين وأسفل منطقة الذقن والبطن، وعادةأكمل القراءة »


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