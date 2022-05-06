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وطنية

بوطيب‭: ‬المصالحة‭ ‬روح‭ ‬مقترح‭ ‬الحكم‭ ‬الذاتي

منذ 6 دقائق
أكد‭ ‬عبد‭ ‬السلام‭ ‬بوطيب،‭ ‬رئيس‭ ‬مركز‭ ‬الذاكرة‭ ‬المشتركة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الديمقراطية‭ ‬والسلم،‭ ‬أن‭ ‬المصالحة‭ ‬والإنصاف‭ ‬هي‭ ‬روح‭ ‬المقترح‭ ‬المغربي‭ ‬للحكم‭ ‬الذاتي‭ ‬لحل‭ ‬المشكل‭ ‬المفتعل‭ ‬في‭ ‬الصحراء‭ ‬المغربية‭.‬ واستعرض‭ ‬بوطيب،‭ ‬في‭ ‬ندوة‭ ‬دولية‭ ‬بقاعة‭ ‬الأغورا‭ ‬للمتحف‭ ‬في‭ ‬المكسيك،‭ ‬بعنوان‭ “‬من‭ ‬أجل‭ ‬فهم‭ ‬المقترح‭ ‬المغربي‭ ‬للحكم‭ ‬الذاتي‭ ‬في‭ ‬الصحراء‭” ‬خصوصيات‭ ‬التجربة‭ ‬المغربية‭أكمل القراءة »


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