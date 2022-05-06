وطنية
بوطيب: المصالحة روح مقترح الحكم الذاتي
أكد عبد السلام بوطيب، رئيس مركز الذاكرة المشتركة من أجل الديمقراطية والسلم، أن المصالحة والإنصاف هي روح المقترح المغربي للحكم الذاتي لحل المشكل المفتعل في الصحراء المغربية. واستعرض بوطيب، في ندوة دولية بقاعة الأغورا للمتحف في المكسيك، بعنوان “من أجل فهم المقترح المغربي للحكم الذاتي في الصحراء” خصوصيات التجربة المغربيةأكمل القراءة »
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