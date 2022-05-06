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الصباح الفني

الغافولي‭ “‬جابها‭ ‬فراسو‭”‬

منذ 4 دقائق
يستعد‭ ‬الفنان‭ ‬زكرياء‭ ‬الغافولي‭ ‬لإطلاق‭ ‬أحدث‭ ‬أعماله‭ ‬الغنائية،‭ ‬التي‭ ‬اختار‭ ‬لها‭ ‬عنوان‭ “‬جابها‭ ‬فراسو‭”‬،‭ ‬التي‭ ‬يتناول‭ ‬فيها‭ ‬موضوعا‭ ‬جديدا‭ ‬مستوحى‭ ‬من‭ ‬واقع‭ ‬المجتمع‭ ‬المغربي‭.‬ وبدأ‭ ‬الغافولي‭ ‬في‭ ‬الترويج‭ ‬لأغنية‭ “‬جابها‭ ‬فراسو‭” ‬على‭ ‬حساباته‭ ‬الرسمي‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬بعد‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬تصوير‭ ‬مشاهد‭ ‬فيديو‭ ‬كليبها‭ ‬ووضع‭ ‬اللمسات‭ ‬الأخيرة‭ ‬عليه‭.‬ وأعلن‭أكمل القراءة »


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منذ 4 دقائق
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