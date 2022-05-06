الصباح الفني
الغافولي “جابها فراسو”
يستعد الفنان زكرياء الغافولي لإطلاق أحدث أعماله الغنائية، التي اختار لها عنوان “جابها فراسو”، التي يتناول فيها موضوعا جديدا مستوحى من واقع المجتمع المغربي. وبدأ الغافولي في الترويج لأغنية “جابها فراسو” على حساباته الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد الانتهاء من تصوير مشاهد فيديو كليبها ووضع اللمسات الأخيرة عليه. وأعلنأكمل القراءة »
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