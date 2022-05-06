الرياضة
خفيفي: يسكنني مهاجم صغير
مدافع وجدة قال لـ “الصباح” إنه تلقى عروضا من الوداد والرجاء والجيش الملكي أكد عبد الله خفيفي، مدافع مولودية وجدة، أنه لا يرغب في مغادرة فريقه مجانا، ويتطلع أن يستفيد من صفقة انتقاله لأي فريق آخر. وكشف خفيفي، واحد من أفضل المدافعين في البطولة، بشهادة المتتبعين، أن عقده مع المولودية،أكمل القراءة »
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