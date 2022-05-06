fbpx
الرياضة

خفيفي: يسكنني مهاجم صغير

منذ 8 دقائق
مدافع وجدة قال لـ “الصباح” إنه تلقى عروضا من الوداد والرجاء والجيش الملكي أكد عبد الله خفيفي، مدافع مولودية وجدة، أنه لا يرغب في مغادرة فريقه مجانا، ويتطلع أن يستفيد من صفقة انتقاله لأي فريق آخر. وكشف خفيفي، واحد من أفضل المدافعين في البطولة، بشهادة المتتبعين، أن عقده مع المولودية،أكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 8 دقائق
شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة