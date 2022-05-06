الرياضة
عصبة الهواة تحذر المتلاعبين
أكدت أن أي مباراة مشكوك في نتيجتها سيتم التحقيق فيها هددت العصبة الوطنية لكرة القدم هواة، كل من ثبت تورطه في التلاعب بنتائج المباريات بعقوبات صارمة. وعممت العصبة دورية على الفرق المنضوية تحت لوائها، أكدت فيها الحفاظ على سلامة منافسات البطولة الوطنية لكرة القدم هواة، وضمان تكافؤ الفرص لجميع الأنديةأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا