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الرياضة

حارث: غيابي عن المنتخب غير مفهوم

منذ 3 دقائق
قال إنه من المؤسف الاستغناء عن زياش ومزراوي قال أمين حارث، الدولي المغربي والمحترف بمارسيليا الفرنسي، إنه افتقد اللعب للمنتخب الوطني، منذ موسمين، معبرا عن أمله في العودة مجددا للدفاع عن ألوانه مستقبلا. وأضاف حارث في تصريحات صحافية، «لو استدعيت في المرات السابقة للالتحاق بجميع المعسكرات التدريبية، لفعلت دون تردد،أكمل القراءة »


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منذ 3 دقائق
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