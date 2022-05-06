مجتمع
“ليدك” تدعم 6600 أسرة
تواصل “ليدك” ومؤسستها لأعمال الرعاية الالتزام بتضامن القرب, تماشيا مع مسعاها للمسؤولية المجتمعية للمقاولات. وفي هذا الإطار، نظمت المؤسسة الدورة العاشرة لعملية “رمضان التضامن” لفائدة الأسر المعوزة بالبيضاء الكبرى، وهي عملية تقام كل سنة بتوزيع مواد غذائية أساسية لفائدة أشخاص وأسر يتحدرون من أوساط فقيرة. وخلال هذه الدورة، قامت مؤسسةأكمل القراءة »
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