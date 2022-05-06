أســــــرة
حركـات بسيطـة
سماح الخوى قالت إنها تجنب قساوة الحميات وتتم دون حقن أو جراحة أكدت سماح الخوى، اختصاصية التجميل الفيزيولوجي، أنه يمكن أن تتم عملية التجميل دون حقن أو جراحة، موضحة أنه من خلال حركات بسيطة يتم تجنب قساوة الحميات وعمليات التجميل. عن التجميل الفيزيولوجي ومحاور أخرى تتحدث سماح الخوى ل”الصباح” فيأكمل القراءة »
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