مجتمع
شركات لنفايات الأوراش بالبيضاء
قررت جماعة البيضاء إطلاق طلب عروض لفسح المجال أمام شركات خاصة لجمع ونقل النفايات الهامدة، أو ما يسمى نفايات الأوراش والإصلاح التي تغزو أحياء المقاطعات الـ16. وتراجع مجلس المدينة، عمليا، عن تعديل القرار الجبائي، الذي كان سيفرض بموجبه على أرباب المقاولات ومنتجي الأزبال الهامدة من دفع رسوم لفائدة الجماعة التيأكمل القراءة »
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