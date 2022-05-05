حوادث
إطلاق النار بالرباط
جانح كان يحمل سكينا والفرقة الجنائية تحقق في ظروف وملابسات واقعة استعمال المسدس أطلق ضابط بالدائرة الأمنية الأولى بالرباط، مساء الاثنين الماضي، النار من سلاحه الوظيفي، على جانح كان يحمل سلاحا أبيض داخل زقاق ضيق بدرب الملاح وسط المدينة. وأوضح شهود عيان أن الضابط كان موجودا بأحد الأزقة وتدخل فجأةأكمل القراءة »
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