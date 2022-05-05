حوادث
حرب شوارع بين إلترات تورط جانحين
اختار عدد من المنتمين إلى الفصائل المشجعة لفريقي الوداد والرجاء بحي اسباتة بالبيضاء، الاحتفال بعيد الفطر على طريقتهم الخاصة بخوض حرب الشوارع بالمنطقة، الاثنين الماضي. وحسب مصادر “الصباح”، فإن المعلومات الأولية للبحث، كشفت أن عددا من أفراد “الإلترات» الرياضية، أفسدوا أجواء الاحتفالات بعيد الفطر التي كانت تعم حي اسباتة كباقيأكمل القراءة »
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