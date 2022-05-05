حوادث
سنتان لمتهم بالسرقة
قضت غرفة الجنايات الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا، بإدانة متهم، بعد متابعته من قبل الوكيل العام للملك لدى المحكمة نفسها، من أجل جناية السرقة الموصوفة والضرب والجرح، وحكمت عليه بسنتين حبسا نافذا. وسبق للضابطة القضائية أن قدمت ثلاثة متهمين أحداثا أمام النيابة العامة وأحيلوا على غرفة الجنايات الابتدائية وتمتأكمل القراءة »
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