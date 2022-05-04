مجتمع
سهبي: الجامعة قاطرة لاستقطاب الاستثمار
رئيس جامعة مولاي إسماعيل أكد تخصيص 7.5 ملايين درهم لمشاريع البحث أكد الحسن سهبي، رئيس جامعة مولاي إسماعيل، أن الجامعة تتوفر على مؤسسات عالية الجودة في التكوين، مثل مدرسة الفنون والمهن، والتي تصنف من أحسن المدارس في تكوين المهندسين، وطنيا ودوليا. وأوضح رئيس الجامعة أن أغلب الخريجين يتابعون مسارهم فيأكمل القراءة »
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