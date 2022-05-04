مجتمع
استئناف الرحلات بين موتريل وشمال المغرب
افادت مصادر مطلعة أن ميناء موتريل في غرناطة، بات, أخيرا, مستعدا لاستئناف الرحلات البحرية مع شمال المغرب، أخيرا. وأضافت المصادر ذاتها أنه سيعاد تشغيل الخطوط البحرية التي تؤمن الرحلات البحرية بين الميناء الإسباني وميناءي الناظور والحسيمة، بواسطة شركة “ترانز ميديتيرانيا – أرماس “. وكشفت المصادر نفسها، أن باخرة “لاس بالماسأكمل القراءة »
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