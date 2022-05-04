fbpx
مجتمع

استئناف الرحلات بين موتريل وشمال المغرب

منذ دقيقتين
افادت مصادر مطلعة أن ميناء موتريل في غرناطة، بات, أخيرا, مستعدا لاستئناف الرحلات البحرية مع شمال المغرب، أخيرا. وأضافت المصادر ذاتها أنه سيعاد تشغيل الخطوط البحرية التي تؤمن الرحلات البحرية بين الميناء الإسباني وميناءي الناظور والحسيمة، بواسطة شركة “ترانز ميديتيرانيا – أرماس “. وكشفت المصادر نفسها، أن باخرة “لاس بالماسأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ دقيقتين
زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة