حوادث
السجن لمعتد على والدته
أدانت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمدينة بني ملال، الاثنين الماضي، متهما بالاعتداء على والدته بالسجن سنة حبسا نافذا، وبغرامة نافذة قدرها ألف درهم مع تحميله الصائر، لاقتناع هيأة المحكمة بثبوت أفعاله في حق الضحية التي لم تتحمل حجم الإهانة التي تعرضت لها من قبل فلذة كبدها، الذي تنكر لكلأكمل القراءة »
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