حوادث
إيقاف تنفيذ قرار عميد كلية
قررت المحكمة الإدارية بفاس، أخيرا، إيقاف تنفيذ قرار عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ظهر المهراز بجامعة محمد بن عبد الله، بإنهاء مهام أستاذ جامعي رئيسا لشعبة القانون العام، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل. وأوقفت هيأة الحكم قرار عميد الكلية الصادر في 18 مارس الماضي إلى حين البت النهائي فيأكمل القراءة »
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