مجتمع
الباعة المتجولون يحتلون شارع بوكراع بسلا
يعكس مشهد الاكتظاظ والازدحام الشديد الذي يعرفه حي الشيخ لمفضل بسلا الفوضى في أبرز تجلياتها، إذ لم يقتصر الأمر على استغلال جزئي للملك العمومي، بل تعداه إلى منع مرور السيارات ومختلف وسائل النقل بشارع بوكراع. وساهم الباعة المتجولون في عرقلة السير، خاصة أن مختلف وسائل النقل لم تعد قادرة علىأكمل القراءة »
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