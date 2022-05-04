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حوادث

تفكيك ورشة سرية لصناعة “زوارق الموت”

منذ 3 دقائق
أسفرت عملية أمنية قامت بها عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة، الأحد الماضي، عن تفكيك ورشة سرية لصناعة القوارب المطاطية، التي تستخدم في عمليات التهجير السري عبر المسالك البحرية، وحجز عدد كبير من الزوارق المعدة للاستعمال، ومحركات من نوعيات مختلفة وتجهيزات خاصة بالصناعة والتركيب. وأفاد مصدر أمني مسؤول، أن مصالحأكمل القراءة »


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منذ 3 دقائق
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