حوادث
الرصاص لإيقاف جانح بطنجة
أطلق مفتش شرطة يعمل بفرقة الأبحاث والتدخلات بولاية أمن طنجة، أول أمس (الاثنين)، رصاصتين بشكل تحذيري من مسدسه الوظيفي، على شخص في وضعية مخالفة للقانون، بعد أن أشهر سلاحا أبيض في وجه العناصر الأمنية ودخل معها في مواجهات عنيفة بمؤازرة مجموعة من أفراد أسرته، الذين حاولوا عرقلة إجراءات الضبط والإيقاف.أكمل القراءة »
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