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بانوراما

كوتش: النجاح والشخصية الاجتماعية

منذ 17 ثانية
قالت الدكتورة زبيدة بنمامون، أستاذة جامعية ومعالجة نفسية وخبيرة في التطوير المستمر والقيادة ل»الصباح» إنه ليست كل الشخصيات الاجتماعية بالضرورة ناجحة، موضحة «إنها معادلة صعبة». وأوضحت بنمامون أن النجاح يحتاج إلى حد ما الشخصية الاجتماعية، مضيفة «يعتبر النجاح درجات مختلفة ومتفاوتة، إذ يختلف من شخص إلى آخر تبعا للظروف وعواملأكمل القراءة »


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منذ 17 ثانية
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