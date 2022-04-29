بانوراما
كوتش: النجاح والشخصية الاجتماعية
قالت الدكتورة زبيدة بنمامون، أستاذة جامعية ومعالجة نفسية وخبيرة في التطوير المستمر والقيادة ل»الصباح» إنه ليست كل الشخصيات الاجتماعية بالضرورة ناجحة، موضحة «إنها معادلة صعبة». وأوضحت بنمامون أن النجاح يحتاج إلى حد ما الشخصية الاجتماعية، مضيفة «يعتبر النجاح درجات مختلفة ومتفاوتة، إذ يختلف من شخص إلى آخر تبعا للظروف وعواملأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا